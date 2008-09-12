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Spor

Wigan'ın yabancı sermaye korkusu

12 Eylül 2008 03:00


Wigan'ın sahibi Dave Whelan, yabancı yatırımcıların Premier Lig'de kulüp satın almalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Whelan, bu kadar çok alım satımın ulusal turnuvalar ve milli takım üzerinde olumsuz etki yapabileceğini belirtti.

Manchester City'nin Arap yatırımcılar tarafından satın alınması ve sansasyonel transferlerin peşinden koşması, İngiltere'de yeni tartışmalara sebep oldu.

Wigan başkanı Whelan, dünyanın her yerinden yatırımcıları hoş karşıladığını belirtmesine rağmen, bu yönetimlerinin İngiltere'deki futbol geleneklerine saygı duyması gerektiğini söylüyor.

Setanta'ya konuşan başkan, "Bu kadar çok yabancının işin içine girmesi milli takımı kötü etkileyebilir" dedi. 1995'den beri Wigan'ın başkanı olan Whelan, takımı üçüncü ligden buralara getiren isimlerin başında geliyor.

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