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Dünya

Wi-Fi’dan 100 kat hızlı internet geliyor

Brown Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ultra hızlı wi-fi için geri sayıma başlandığı açıklandı

13 Ağustos 2017 17:15

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Brown Üniversitesi'nin mühendislik fakültesi tarafından yapılan araştırma internet kullanma alışkanlıklarımızı kökünden değiştirebilir. Zira ekip, yaptıkları testler sonucunda günümüzdeki mobil ağlardan 100 kat daha hızlı bir teknoloji için hatırı sayılır bir yol kat ettiklerini duyurdu. 

Geleneksel mikrodalga yerine terahertz ile video sinyali gönderen ekip, aniyede 50 gigabyte hıza ulaştı. Birçok kablosuz internet saniyede 500 megabyte’a kadar çıkabildiğinin altını çizen ekip, bunun ortalama bir wi-fi'dan 100 kat daha hızlı olduğunu belirtliyor. 

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