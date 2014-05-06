WHO’dan çocuk felci uyarısı



Cenevre'den yapılan açıklamada hastalığın ülkelerin sınırlarını aşarak tekrar yaygınlık göstermeye başladığı kaydedildi. Çocuk felci virüsünün bu yıl Pakistan'dan Afganistan'a, Suriye'den Irak'a ve Kamerun'dan Ekvator Ginesi'ne taşındığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çocuk felcini "aşıyla engellenmesi en zor hastalıklardan biri" olarak tanımlıyor. Çocuk felcinin 2018 yılına kadar dünya üzerinden tümüyle silinmesi hedefleniyordu. Ancak WHO'nun yeni açıklamasında durumun kontrol altına alınmaması halinde bu hedefin tutturulamayacağı belirtildi.

Halihazırda hastalığın İsrail, Etiyopya ve Somali'nin de aralarında olduğu 10 ülkede varlığını sürdürdüğü belirtiliyor. Çocuk felci 5 yaşın altındaki çocuklarda görülüyor. Virüsün bulaştığı 200 hastadan biri kalıcı olarak felç oluyor, felç olanların yüzde 5 ila 10'u ise nefes alma kaslarını kullanamadığı için hayatını kaybediyor.