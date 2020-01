WHO: Yoksul ülkelerdeki ilaçların 10’da biri sahte

Çeviri - Gonca Tokyol

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyada on binlerce çocuğun sahte ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Her yıl yoksul ülkelerdeki binlerce çocuğun sıtma ve verem gibi önlenebilir hastalıklardan öldüğünü kaydeden WHO, bunun sebebinin değeri 30 milyar dolara varan sahte ilaç sektörü olduğunun altını çizdi.

Yapılan bir araştırmada 100’den fazla çalışma kapsamında 48 binden fazla ilacı inceleyen WHO, sıtma ve bakteriyel enfeksiyonlarla mücadele etmesi gereken bu ilaçların yaklaşık yüzde 65’inin sahte olduğu sonucuna ulaştı. Sorunun çoğunlukla yoksul ülkeleri etkilediğini belirten WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 72 ila 169 bin çocuğun her yıl yanlış ilaçlar sebebiyle veremden hayatını kaybettiğini söyledi.

WHO’nun görevlendirdiği akademisyenler, çoğunluğu Sahraaltı Afrikası’nda gerçekleşen, sıtmadan kaynaklı 116 bin ölümün sebebinin de sahte ilaçlar olabileceğini ifade etti.

“Bir annenin, o ilaçların sahte ve standart altı olduğunu bilmeden, çocuğunun tedavisini karşılayabilmek için gıda ya da diğer temel ihtiyaçlarından vazgeçtiğini hayal edin, bu tedavi onun ölümüyle bile sonuçlanabilir” diyen Tedros, durumun ‘kabul edilemez’ olduğunun altını çizdi.

Test edilen sahte ilaçların, problemin küçük bir bölümünü oluşturduğunu ifade eden WHO yetkilileri, yoğunluklu olarak yoksul ülkeleri etkileyen sorunun 30 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu belirtti.