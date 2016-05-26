WHO: Sağlık merkezlerine 600 saldırı düzenlendi



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyanın farklı yerlerindeki çatışma ve kriz bölgelerinde, hastane, sağlık ocağı ve ambulanslara yönelik saldırıların bilançosunu açıkladı.

Açıklanan verilere göre, 2014-2015 yıllarında sağlık merkezlerine düzenlenen silahlı saldırılarda yaklaşık 960 kişi hayatını kaybetti. Raporda, Bu yıllarda sadece hastane, ambulans ve benzer sağlık birimlerine yönelik yaklaşık 600 saldırı tespit edildiği yer aldı.

Örgüt, Perşembe günü Cenevre'de açıkladığı raporda, saldırıları kınarken çatışan taraflara tıbbı merkezlere saldırmama çağrısı yaptı. Raporda ayrıca, aralarında sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık bin 500 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralandığı belirtildi. Ölü ve yaralılara dair açıklanan sayının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiliyor. Dünya Sağlık örgütü, saldırıların yüzde 60’ına yakının bilinçli olarak yapıldığından yola çıkıyor.

Raporda, 19 ülkenin etkilendiği 2014-2015 yılları arasındaki saldırıların üçte birinden fazlasından, Suriye'de çatışan tarafların sorumlu olduğu belirtildi. WHO, bu bölgede 228 askeri saldırı tespit edildiğine yer verdi. Filistin'de 53 saldırı tespit edilirken, Irak, Pakistan ve Libya'daki saldırılar da üst sıralarda yer alıyor. Son olarak geçen aylarda Suriye ve Afganistan'da hastanelere düzenlenen saldırılar dünya kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı.