-WHO JAPONYA'YI UYARDI CENEVRE (A.A) - 21.03.2011 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Japonya'nın, radyasyon sızıntısının bulunduğu Fukuşima nükleer santrali civarındaki bölgelerden çıkan gıda maddelerinin kullanımının tamamen durdurulması için acilen önlem alması çağrısı yaptı. WHO sözcüsü Gregory Hartl yaptığı açıklamada, gıdaya geçen radyasyonun insan vücudunda birikebileceği, bunun sağlık için, havada gezen radyasyon partiküllerinden daha zararlı olabileceğini söyledi. Sözcü, Japonya'nın bu bölge çıkışlı gıda maddelerinin kullanımının tamamen durdurulması için bir dizi karar almasının gerekeceğini kaydetti.