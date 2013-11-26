Whatsapp'ta seks pazarlığı!

WhatsApp üzerinden tanımadıkları telefon numaralarına hayat kadınlarının resimlerini göndererek pazarlık yapan bir şebeke çökertildi.

Kadıköy'de bir bilişim firmasında bilgisayar yazılımcısı olarak çalışan E.Y. dün akşam ahlak polisini arayarak, tanımadığı bir numaradan kendi telefonuna önce, "Güzel kadın ister misin?" diye mesaj geldiğini sonrasında da 5 tane açık kadın resminin geldiğini bildirerek, evli olduğunu ve bu durumdan şikayetçi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre, E.Y. isimli vatandaştan aldığı telefon numarasını arayarak şebekeyle pazarlığa giren polis ekibi, Kadıköy'de belirlenen otele gelen Ukrayna uyruklu Natali K. ile taksi şoförü M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelileri sorgulamak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getiren Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, şebekenin diğer üyelerinin de yakalanması için gerekli çalışmaların devam ettiğini kaydetti.