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Dünya

Whatsapp'ta çocuk pornosu dağıtımı yapan 50 kişi gözaltına alındı

Operasyon 15 ülkede eş zamanlı gerçekleştirildi

12 Temmuz 2017 16:05

İspanya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ameripol ve Interpol kurumlarının iş birliğiyle eş zamanlı yürütülen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin WhatsApp'ta çocuk pornosu dağıtımı yapan uluslararası sanal ağda yer aldıkları belirtildi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, İspanyol siber polislerin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, "internet profunda (derin internet)" adında cep telefonlarındaki WhatsApp uygulamaları altında çalışan, İspanyolca konuşan bazı ülkelerde kullanılan bir programın tespit edildiği aktarılan açıklamada, bunun içerisinde çocuk istismarını içeren görüntü paylaşımı ve konuşmalar yapıldığının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında İspanya'da 11, Kolombiya'da 7, Bolivya'da 7, Brezilya'da 3, Şili'de 4, Kosta Rika'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Guatemala'da 2, Meksika'da 2, Paraguay'da 2, Venezuela'da 2, Uruguay'da 2, Panama'da 1, Nikaragua'da 1 ve İtalya'da 1 olmak üzere 15 ülkede 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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