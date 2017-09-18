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Whatsapp'ta "Ben pıt atcam" diye grup açtılar, 'parti' verdiler; uyuşturucudan ölen genci sokağa bırakıp kaçtılar!

Polis, kaçan 6 şüpheliyi tespit edip gözaltına aldı

18 Eylül 2017 12:10

Antalya'da dün (17 Eylül 2017) yapılacak nişanına hazırlanan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Tolga Sarıkafa, iddiaya göre önceki gece arkadaşları ile birlikte alkol aldı. Uyuşturucu kullanan arkadaşlarının  Whatsapp'ta kurduğu "Ben pıt atcam" isimli gruptan "Parti veriyoruz" mesajı alına yanlarına giden Sarıkafa, uyuşturucu hap ve esrar içince fenalaşarak hayatını kaybetti. Sarıkafanın arkadaşları ise cesedi sokağa bırakıp kaçtı.

Olay, Muratpaşa İlçesi 1042 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katında dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Tolga Sarıkafa, sevgilisi Burcu S. ile  yapılacak nişanları için bütün gün alışveriş yapıp yüzük aldı. Akşam saatlerinde Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenci 6 arkadaşının kaldığı eve gelen Sarıkafa, bir süre sonra onlarla birlikte Konyaaltı Sahili'ne giderek burada alkol aldı. Arkadaşları bir süre sonra Sarıkafa'yı sahilde bırakarak eve döndü. Sahilde alkol almaya devam eden Sarıkafa, bir arkadaşının oluşturduğu 'Ben pıt atcam' adlı WhatsApp grubundan, evde uyuşturucu partisi düzenledikleri yönünde mesaj aldı. Sarıkafa, bunun üzerine arkadaşlarının yanına gitti. Evde iddiaya göre uyuşturucu hap alıp üzerine esrar kullanan Sarıkafa, aniden fenalaştı.

Taksi sürücüsü almadı, arkadaşları bırakıp kaçtı

Arkadaşları Sarıkafa'yı hastaneye götürmek için bir taksi çağırdı. Apartman girişine kadar getirilen Sarıkafa'nın durumunun iyi olmadığını fark eden taksi şoförü, oradan ayrıldı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Eve gelen sağlık görevlileri bahçe girişinde hareketsiz yatan Sarıkafa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sarıkafa'nın öldüğünü öğrenen arkadaşları panikleyip kaçtı. Olay yerine gelen polis, Sarıkafa'nın cesedinde ve evde inceleme yaptı. Polis, kaçan 6 şüpheliyi tespit edip çok geçmeden ara sokaklarda hepsini gözaltına aldı.
Şüpheliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, Sarıkafa'nın cesedi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. (DHA)

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