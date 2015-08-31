Whatsapp'la belediye yöneten başkana soruşturma

Brezilya'da bir kasabanın belediye başkanı belediyeyi uzaktan WhatsApp mesajlarıyla yönetmekle suçlandı. Savcılar 25 yaşındaki Belediye Başkanı Lidiane Leite'nin Maranhao eyaletinin başkentinde lüks içinde yaşadığını iddia ederek, tutuklama emri çıkardı.

Bom Jardin kasabasının Belediye Başkanı olan Leite'nin kasabayla tek ilişkisinin kabinesine günlük yolladığı Whatsapp mesajları olduğu kaydedildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Leite ve başdanışmanlığı görevini yürüten erkek arkadaşı hakkında tutuklama emri çıkartıldı.

Avukatları ise Leite'nin herhangi bir usulsüzlük iddiasından haberi olmadığını savundu.

Leite, erkek arkadaşı Beto Rocha'nın 2012'de yolsuzluk iddiaları üzerine seçime girişinin yasaklanmasının ardından seçime girdi.

'Genç ve deneyimsiz'

Daha sonra Leite Rocha'yı başdanışmanı olarak atayıp kasabaya 275 kilometre uzaklıktaki eyalet başkentinde yaşamaya başladı.

Avukatı Carlos Barros "Göreve seçildiğinde çok genç ve deneyimsizdi. Kendine güveni azdı ve pek çok görevi Rocha'ya devretti" dedi.

Brezilya medyası çiftin bu yılbaşında ilişkilerine son verdiğini ve Rocha'nın kısa süre sonra istifa ettiğini belirtti.

Leite'nin eğitim fonlarını kötüye kullanma iddiasıyla açılan federal soruşturmanın ardından kaçtığı kaydedildi.

Soruşturma sonucu fonlardan 4 milyon doların kaybolduğu tespit edildi. Kasabanın zaten sorunlu olan eğitim sistemi çöktü ve öğretmenlere maaş ödenemiyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Maranhao Brezilya'nın en yoksul eyaletlerinden biri.