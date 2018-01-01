Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp'a Türkiye'den erişim yeniden sağlanmaya başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp'taki sorunun küresel boyuttaki teknik bir arızadan kaynaklandığını belirterek, "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar" açıklamasında bulunmuştu.

Dünyanın birçok noktasındaki kullanıcılar, WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşadığını sosyal medya siteleri aracılığıyla paylaşıyor. Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

Aynı zamanda WhatsApp'ın Web sürümünde de bağlantı sorunu yaşanıyor. WhatsApp Web üzerinden mesaj göndermek isteyen kullanıcılar yine bağlantı sorunuyla karşılaşıyor.

Öte yandan yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görüntüleniyor.

Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp, bu satın almanın ardından birçok yeni özelliğe kavuşmuş ve dünya genelinde hem yazılı, hem sesli hem de görüntülü sohbet uygulamaları arasından sıyrılarak zirveye oturmuştu.

Günümüzde yaklaşık olarak 1 buçuk milyar kullanıcı sayısı bulunan WhatsApp, geçtiğimiz dönemlerde Snapchat ile hayatımıza giren "Hikaye" özelliğini de uygulamaya eklemiş ve bu özelliğiyle bir kesim kullanıcıdan olumsuz geri dönüş alsa da, bir kesim kullanıcıdan da olumlu tepkiler almıştı.

Öte yandan kısa süre önce eklediği "mesaj geri alma" özelliği ile de kullanıcılardan olumlu geri dönüşler alan WhatsApp, özellikle Facebook tarafından satın alınmasından sonra bünyesine yeni özellikler kattı.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

WhatsApp uygulaması üzerinden kullanıcılar birbirlerine 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi bağlantısı kullanarak fotoğraf, video, desteklenen türdeki belgeler, ses kaydı, sesli mesaj ve yazılı mesaj gönderebilir. Aynı zamanda WhatsApp üzerinden ücretsiz görüntülü arama ve sesli arama da yapılabilmektedir.

Günümüzde WhatsApp uygulaması Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumludur. Uygulama marketlerinde son verilerine göre yaklaşık 2 milyar indirmeye ulaşmıştır.