WhatsApp'a erişim sağlanamıyor

Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a bir süredir erişim sağlanamıyor.

Kullanıcılar dünya çapında gözlenen sorunu Twitter'dan duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan WhatsApp sözcüsü, servislerinin kesildiğinin farkında olduklarını ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Sözcü hangi ülkelerin kesintiden etkilendiklerini ise açıklamadı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sayan, "WhatsApp ile global bir problem olduğu raporlandı. Operatörlerimizden kaynaklı herhangi bir arıza bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Whatsapp'ın dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Uygulama 2014 yılında Facebook tarafından 22 milyar dolara satın alınmıştı.

Whatsapp geçen yıl tüm kullanıcıların mesajlarını korumak için yeni bir kriptolama sistemine geçmişti.

Yeni güvenlik yazılımı sayesinde, bir kullanıcının yazdığı mesaj gönderildikten sonra şifreleniyor ve ancak alıcının telefonuna ulaştığında bu şifre çözülüyordu.

Böylece mesajların üçüncü şahıslar ve telefonları takibe alanlar tarafından görüntülenememesi amaçlanmıştı.