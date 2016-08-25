WhatsApp'a da reklam geliyor

WhatApp, Facebook'la daha fazla veri paylaşacağını ve bazı şirketlerin kullanıcılara mesaj göndermesine izin verileceğini açıkladı.

Şirket, Facebook tarafından satın alındığı 2014 yılından bu yana ilk defa gizlilik politikalarında değişikliğe gitti.

WhatsApp artık, kullanıcıların cep telefonu numaralarını sosyal paylaşım ağı Facebook'la paylaşacak. Bu bilgiler de kullanıcılara 'daha uygun' arkadaş tavsiyelerinde bulunulması ve reklamlar gönderilmesi sağlanacak.

Bir bilişim uzmanı bu adımla bazı kullanıcıların 'ihanete uğramış' hissine kapılacağını söyledi.

WhatsApp da, kullanıcıların telefon numaralarının Facebook'la paylaşılmasıyla 'spam' ve taciz mesajlarının önüne geçilebileceğini ve kullanıcılara 'daha iyi arkadaş tavsiyeleri yapılabileceğini, kendilerine daha uygun reklamlar gönderilebileceğini' belirtiyor.

Facebook kişisel verilerle, daha önce birbirileriyle cep telefonu numaralarını paylaşan ancak arkadaş listelerine eklemeyenleri eşleştirebilecek.

WhatsApp ayrıca kişilerin uygulamayı en son ne zaman kullandıklarına dair bilgiyi de paylaşacak fakat şirket, şifrelenen mesajların içeriklerinin paylaşılmayacağını söyledi.

Şirket internet sayfalarından paylaştıkları blog yazısında "Şifrelenen mesajlarını özel kalacak ve hiç kimse onları okuyamayacak. Ne WhatsApp, ne Facebook, ne bir başkası" dedi.

WhatsApp, kullanıcıların internet sitesindeki adımları takip ederek Facebook'la veri paylaşımı uygulamasından çıkabileceklerini ifade etti.

Ovum danışmanlık şirketinin uzmanlarından Pamela Clark-Dickson, "WhatsApp, Facebook tarafından alındığında, kullanıcılarına bağımsız kalacağı konusunda teminat vermişti" dedi ve ekledi:

"Şimdi ise Facebook'a telefon numaralarını veriyor. Bunu, duyulan güvene ihanet olarak görenler olabilir. Yapmayacağını söylediği şeyi yapmış oluyor."

Değiştirilen güvenlik ayarları, şirketlere de WhatsApp kullanıcılarına mesaj gönderme olanağı sağlıyor.

Şirket, uçuş bilgileri, banka bilgileri gibi genellikle SMS olarak gönderilen mesajların artık WhatsApp mesajı olarak da gönderilebileceğini belirtiyor.

Teslimat uyarıları, görüşme bilgilerinin yanı sıra, 'pazarlama' amaçlı da mesajlar atılabilecek.

WhatsApp, "Alabileceğiniz mesajlar, sizin ilginizi çekebilecek pazarlama mesajları olacaktır" diyor.

Şirket, mesaj atabilme özelliğini gelecek aylarda test edeceğini ancak 'spam mesajlara da engel olunacağını' söyledi.