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WhatsApp üzerinden kurbanlık satışı yapıyor

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Karaağaç Semti'nde çiftliği olan besici Cesur Pakarda, çiftliğine gelemeyen müşterilerine, çektiği kurbanlık fotoğraflarını mobil telefon uygulaması WhatsApp ile göndererek, online şekilde satış yapıyor

28 Ağustos 2017 20:54

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Karaağaç Semti\'nde çiftliği olan besici Cesur Pakarda, çiftliğine gelemeyen müşterilerine, çektiği kurbanlık fotoğraflarını mobil telefon uygulaması WhatsApp ile göndererek, online şekilde satış yapıyor.
Teknolojinin ilerlemesiyle satış yöntemlerinde yeniliğe giden Edirneli besici Cesur Pakarda, kurbanlık almak isteyip de zaman ayıramayanlara WhatsApp uygulaması sayesinde online olarak hizmet veriyor. Çiftliğe hayvan ayırmaya gelen kişi sayısının her geçen gün azaldığını ve satışlarının yüzde 80\'ini mobil olarak sağladığını söyleyen Pakarda, \"Çiftliğimize gelip de hayvan ayıran sayısı 10 civarındadır. Biz uzun zamandan beri bu işi yaptığımız için her yıl olduğu gibi bu yıl da WhatsApp üzerinden satış yapıyoruz. Telefonla bildiriyorlar. Biz de telefonla hayvanın fotoğrafını çekip WhatsApp kanalıyla kendilerine atıyoruz. Elektronik kantarımız var. Kurbanlıkları kantara koyup kilosunun da fotoğrafını çekip kendilerine gönderiyoruz. Böyle olunca almak isterlerse kesimle ilgili görüşüyoruz. Burası ruhsatlı kesimhane olduğu için herkesin içi rahat oluyor. Müşterilerimizin geleceği saate göre bir sıralama yapıyor. O belirlenen saatte geliyorlar. Çok beklemeden kurbanını alıp poşetleyip gönderiyoruz\" dedi.
Eski usul pazarlığın da kalmadığını belirten Pakarda, pazarlığın ve vekalet işlemlerinin de WhatsApp aracılığıyla yapıldığını ifade ederek, \"Eskiden çok kötü şartlarda hayvanlar kesiliyordu. Kurban keseceklere de tavsiye olarak ruhsatlı kesim yerlerinde hayvanlarını kestirsinler. Her yerde kestirmesinler. Doğrusu bu böyle olması gerekiyor. Şu anda çiftliğimizdeki hayvanların yüzde 80\'ini WhatsApp üzerinden satıyoruz. Eskisi gibi tut elimi pazarlığı kalmadı. Pazarlıkta da müşteriyle WhatsApp üzerinden görüşüyoruz. Bu bizim de işimize geliyor. Kolaylık sağlıyor\" diye konuştu.
Pakarda, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının kilosuna göre 800 ile 1200 lira arasında değiştiğini kaydetti.

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