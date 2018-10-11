WhatsApp ihbarıyla yedi ay tutuklu kalan Deniz Aktaş tahliye edildi: Paranoya hali var

İstanbul’da WhatsApp yazışmasının okuyan bir yolcunun ihbarı sonrası tutuklanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) merkez yürütme kurulu (MYK) üyesi Hatice Deniz Aktaş tahliye edildi.

Tahlike olan Aktaş, “Halkın üzerinde paranoya hali var. Şimdi konuştuğum insanlar artık kimseye güvenemediklerini, dışarda telefon yazışmaları yaparken telefonları sakladıklarını söylediler" dedi.

Aktaş, 19 Şubat’ta sabah saatlerinde otobüsteyken bir yolcunun ihbarı sonrası gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. İhbarcı yolcu, Aktaş’ın WhatsApp’ta Devrim-Der adlı bir grupta yazışmalar yaptığını ve telefonunda Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının olduğunu iddia etmişti.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre Aktaş Bakırköy Cezaevi’nden tahliye edildi.

Aktaş şunları söyledi:

“Halkın üzerinde paranoya hali var. Şimdi konuştuğum insanlar artık kimseye güvenemediklerini, dışarda telefon yazışmaları yaparken telefonları sakladıklarını söylediler. Cezaevi sürecini okuyarak geçirdim. Eski sosyal medya paylaşımlarımı önüme getirdiler.‘Bir haftada çıkarım’ diye düşünürken yedi ayımı çaldılar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, avukatlar, gazeteciler getirildi. Onlarla beraber kalıyorduk. Olabildiğince okuyarak tartışarak, yazarak geçirdik. Cezaevini bir okula çevirdik. Düşüncelerimizi hapsedemediler. Tutuklanma kararı çok hukuksuzdu. Sosyalist bir kadın olarak mücadelemi sürdüreceğim.”