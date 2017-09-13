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WhatsApp İhbar Hattı ile 1 kilo bonzai ele geçirildi

Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA) - BURSA Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele edilmesi amacıyla kurulan 'Narko-Tem WhatsApp İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine harekete geçen narkotik timleri, 1 kilo bonzai ile

13 Eylül 2017 18:27

Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA) - BURSA Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele edilmesi amacıyla kurulan \'Narko-Tem WhatsApp İhbar Hattı\'na gelen ihbar üzerine harekete geçen narkotik timleri, 1 kilo bonzai ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 bin 490 lira para ele geçirdi.
Narko-Tem WhatsApp ihbar hattına, Mevlana Mahallesi\'nde uyuşturucu satıldığına ilişkin ihbar gelmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları, içinde Y.Y. ve K.K\'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar bonzai bulan ekipler, şüphelilerin depo olarak kullandığı yeri tespit etti. Depoda ve araçlarda yapılan aramada 1 kilo bonzai ile bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 3 bin 490 lira para ele geçirildi.
Öte yandan, operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirlenen K.K., Y.Y., S.Ç., Y.E.K., C.A., T.S. ve S.Ç.  gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

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