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Whatsapp'a 3 yeni özellik geliyor

02 Temmuz 2020 12:37

Kısa bir süre önce çoklu görüntülü sohbet yapılmasına imkan sağlayan yeniliği devreye sokan Whatsapp, 3 yeni özellik ile güncellemeye hazırlanıyor.

Kısa bir süre önce çoklu görüntülü sohbet yapılmasına imkan sağlayan yeniliği devreye sokan WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikler ile gündemde.

NTV'nin haberine göre; tüm dünyada 1.5 milyar kişi tarafından indirilen ve kullanılan popüler uygulama, kısa bir süre sonra Whatsapp QR kod yani karekod ile arkadaş ekleme özelliğini kullanıcılarının hizmetine sunacak. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar arkadaşının QR kodunu tarattıktan sonra hızlı bir şekilde listesine ekleyebilecek.

Uygulamada kullanıcıları bekleyen bir diğer özellik ise video sohbetlerle ilintili.

Güncelleme ile video sohbetlerinde bir katılımcının penceresi üzerine basılı tuttuğunuzda tam ekrana geçmek mümkün olacak. Grup sohbetlerinde yer alan video ikonu sayesinde hızlı bir şekilde görüntülü konferans da başlatılabilecek.

Ancak bu ikon sadece sekiz kişi veya daha altındaki sayıda katılımcı olan grup sohbetlerinde görünecek. Güncellemeler kapsamında klavyeye yeni animasyonlu etiketler, WhatsApp web sürümlerine gelecek. Yeni özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.

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