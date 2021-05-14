WhatsApp’te yeni dönem cumartesi başlıyor

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'in yoğun eleştiriler nedeniyle ertelediği yeni gizlilik koşulları 15 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe giriyor. Facebook bünyesindeki şirketten yapılan açıklamada mesajlaşma hizmetlerinden ileriki süreçte de yararlanmak isteyen kullanıcıların yeni güvenlik sözleşmesini onaylamak zorunda oldukları bir kez daha hatırlatıldı.

Değişikliklere eleştirel bakanlar, yeni gizlilik sözleşmesinin WhatsApp ile ana şirket Facebook arasında veri alışverişine imkan sağlayacağına ve bunun da veri güvenliği açısından sakıncalı olduğuna işaret ediyor. WhatsApp ise değişikliklerin sadece şirketlerle iletişimi artırmaya yönelik olduğunu savunuyor.

Peki bundan sonra ne olacak? Sözleşmeyi onaylamayan WhatsApp kullanamayacak mı? İşte merak edilen sorular ve yanıtları…

15 Mayıs'ta ne olacak?

WhatsApp bu tarihte yeni gizlilik politikasını yürürlüğe koymak istiyor. Şirketin önceki açıklamalarından farklı olarak, güncellemeyi kabul etmeyen kullanıcıların başlangıçta sohbet hizmetlerine kısıtlama olmaksızın erişebilecekleri belirtildi. Ancak birkaç hafta sonra iletişim olanaklarında kısıtlamalara gidilecek ve bazı işlemler artık yapılamayacak.

Ne gibi kısıtlamalar ya da engellemeler gelecek?

İlk olarak, Whatsapp'ın blogunda açıkladığı gibi, artık sohbet listesine erişim sağlanamayacak. Ama gelen sesli ve görüntülü aramaları kabul etmek mümkün olacak. Bildirimler aracılığıyla sohbet mesajlarına cevap verilebilecek. Bir sonraki aşamada ise bunlar da mümkün olmayacak. Bir kaç hafta sonra WhatsApp, kullanıcılarının akıllı telefonlarına çağrı veya mesaj göndermeyecek. Tüm bu süre boyunca, kullanıcılara değişiklikleri kabul etmeleri yönünde uyarı mesajları yollanacak.

Neler değişiyor?

WhatsApp sürekli olarak, güncellemeyle Facebook'a genişletilmiş veri aktarımı sağlanmadığını vurguluyor. Değişikliklerin esas olarak şirketlerle iletişim kurmak için daha uygun koşullar yaratmakla ilgili olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca şirket, sohbet içeriğinin yalnızca katılımcı kullanıcılar tarafından görülebilmesini sağlayan uçtan uca şifreleme uygulamasının da olumsuz etkilenmeyeceğinin güvencesini veriyor. Ancak AB dışındaki bazı uygulamalara göre WhatsApp, kullanıcılarına ait bazı verileri 2016'dan bu yana Facebook'a reklam veya ürün geliştirme amaçlı olarak aktarıyor.

Ayrıca Whatsapp, şirketlerle mesaj alışverişinin aile veya arkadaşlarla yapılanlardan farklı olduğunu belirterek, "Bir şirketle telefon, e-posta veya WhatsApp aracılığıyla iletişim kurduğunuzda, şirket bu etkileşimlerden elde edilen bilgileri kendi pazarlama amaçları için kullanabilir. Bu, Facebook'taki reklamları da içerebilir" açıklamasını yaptı.

Paniğe gerek var mı?

WhatsApp'ın Ocak ayında değişiklik yapılacağını duyurmasından bu yana, ana şirket Facebook ile daha fazla veri alışverişi yapacağına ilişkin haberler, şirketin yalanlamalarına rağmen kullanıcılar arasında huzursuzluğa neden oldu. Eleştirilerin artması ve güvenlik endişeleri nedeniyle çok sayıda kullanıcı diğer haberleşme uygulamalarına yöneldi. Şirket daha sonra başlangıçta Şubat ayı için planlanan yeni kuralların uygulanmasını üç aydan fazla bir süre erteledi.

Facebook tepkilere rağmen neden ısrar ediyor?

Dünyanın en geniş kullanıcı ağına sahip çevrimiçi ağı Facebook, 2014 yılında yaklaşık 22 milyar dolar karşılığında Whatsapp'ı satın aldı. Facebook böylece potansiyel bir rakibini ortadan kaldırmış oldu. Ancak WhatsApp ana şirket Facebook'a pek kazanç getirmedi. Bir ara Whatsapp'ın hikayeler bölümünde, kullanıcıların bir gün boyunca fotoğraf ve video ile paylaşabilecekleri reklamlar düşünülmüştü. Ancak, bu fikir daha sonra rafa kaldırıldı. Mevcut plana göre WhatsApp, şirketler müşterileri ile kendisi aracılığıyla iletişim kurduğunda bu işlemden kazanç elde etmeyi amaçlıyor. Bunu yapabilmesi için de kural değişikliğine gitmesi gerekiyor. Bu yüzden de kullanıcıların yeni gizlilik sözleşmesini onaylaması şart.