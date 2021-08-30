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WhatsApp'tan geri adım: Tartışma yaratan gizlilik politikası, isteğe bağlı olacak

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalarda, politikaları onaylamayan kullanıcıların hesaplarına kısıtlama getirileceği ifade edilmişti, karar tartışma yaratmış, kullancıları başka platformaları kullanmaya itmişti

30 Ağustos 2021 13:01

WhatsApp, tartışma yaratan kullanım koşulları ve gizlilik politikasıyla ilgili yeni bir karar aldı. WABetaInfo tarafından yapılan keşif, uygulamanın yeni politikalarının yalnızca isteğe bağlı olacağını ortaya koydu. Politikayı reddeden kullanıcılar, hiçbir kısıtlama ile karşılaşmayacaklar.

WhatsApp, 2021 yılının başında çok tartışılan yeni gizlilik politikaları ile gündemin merkezine oturmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, yeni gizlilik politikaları ile verilerini Facebook ile paylaşmak zorunda kalacaklardı. Türkiye dahil pek çok ülkede büyük tartışmalar yaratan karar, gelen tepkilerin ardından  ertelendi.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; WhatsApp'ın kodlarında araştırmalar yaparak yeni özellikleri önceden duyurmasıyla bilinen WABetaInfo, konuyla ilgili yeni bir gelişmenin olduğunu açıkladı. WhatsApp kodlarında yapılan yeni bir keşiften bahseden WABetaInfo, gizlilik politikasının hem bireysel kullanıcılar hem de işletme hesapları için isteğe bağlı olacağının kesinleşeceğini ifade ediyor. İddiaya göre WhatsApp, çok yakın bir gelecekte aldığı kararı tüm dünyaya duyuracak.

 

 

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