WhatsApp gizlilik politikasını Avrupa için yeniden düzenliyor

Whatsapp, bu yılın başlarında yaşadığı güvenlik krizi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında gizlilik politikasını yeniden düzenleme kararı aldı.

Bir soruşturmanın ardından, İrlanda veri koruma gözlemcisi 225 milyon Euro para cezası verdi.

Whatsapp'ın gizlilik politikasındaki güncellemeler sadece Avrupa için geçerli olacak, diğer ülkelerde ise geçmişteki politikanın devam etmesi bekleniyor.

Yeni politikanın hemen yürürlüğe girmesi bekleniyor

Ocak ayında, WhatsApp kullanıcıları, çoğu kişinin verilerinin şimdi Meta olarak adlandırılan ana şirket Facebook ile paylaşılmasına neden olacağına inandığı şirketin şartlarında yapılan bir güncellemeden şikayet etti.

Whatsapp'ın yeni hüküm ve koşullarını kabul etmeyenlerin çoğunun hesabı bloke edilmişti.

WhatsApp, tepkilerin ardından gizlilik kampanyası başlattı.

Whatsapp, İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun gerektirdiği değişimler üzerine şöyle yanıt verdi:

"Bu güncelleme, Meta dahil olmak üzere kullanıcı verilerini nasıl işlediğimizi, kullandığımızı veya paylaştığımızı veya hizmetimizi nasıl çalıştırdığımızı değiştirmez."

Buna ek olarak, "Kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için yeni bir şeyi kabul etmeleri veya herhangi bir işlem yapmaları gerekmeyecek" diye ekledi.

Şirket ayrıca, hizmetinin uçtan uca şifreli olduğunu ve olmaya devam ettiğini, yani mesajların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından okunabileceğini vurguladı.

Yeni gizlilik politikası, kullanıcıların bilgileriyle tam olarak ne yapıldığı ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta ile uygulamanın nasıl çalıştığı hakkında önemli ölçüde daha fazla bilgi içeriyor.