Westworld’ün yıldızı Evan Rachel Wood, iki kez tecavüze uğradığını açıkladı

En çok izlenen yabancı dizilerden Westworld dizisinin Dolores'ini canlandıran 29 yaşındaki ünlü oyuncu Evan Rachel Wood, daha önceleri bar işletmecisi olan sevgilisi tarafından iki kez tecavüze uğradığını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rolling Stone dergisine konuşan ünlü oyuncu, “Biz birlikteyken iki kez sevgilim tarafından tecavüze uğradım. Bir bar sahibi tarafından, farklı iki ortamda. İnsanların artık sessiz kalmaması gereken bir zamanda yaşadığımızı düşünüyorum. Dünyamızda küstah bağnazlık ve cinsiyetçiliğe daha fazla izin vermemeliyiz” dedi.

“İntihara teşebbüs ettim”

Daha önce ünlü müzisyen Marilyn Manson'la birlikte olan Evan Rachel Wood, 22 yaşındayken intihara teşebbüs ettiğini ancak bunun hayatındaki en kötü şey olduğunu da sözlerine ekledi.

Eski kocası Jamie Bell'den 3 yaşında bir oğlu olan ünlü oyuncu, Westworld'de de pek çok kez tecavüze uğrayan saf bir kovboy kızını canlandırıyor. Westworld, şiddet sahneleri yüzünden eleştiriliyor ancak Wood başta olmak üzere dizinin oyuncuları "Bu dizinin şiddet sahneleri, şiddetin daha sonrasında nelere yol açabileceğine ve nelere mal olabileceğine dair önemli sonuçlar doğuracak" diyor.