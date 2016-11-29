T24 LogoT24 Logo
Gündem

Westworld’ün yıldızı Evan Rachel Wood, iki kez tecavüze uğradığını açıkladı

“İntihara teşebbüs ettim”

29 Kasım 2016 19:57

En çok izlenen yabancı dizilerden Westworld dizisinin Dolores'ini canlandıran 29 yaşındaki ünlü oyuncu Evan Rachel Wood, daha önceleri bar işletmecisi olan sevgilisi tarafından iki kez tecavüze uğradığını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rolling Stone dergisine konuşan ünlü oyuncu, “Biz birlikteyken iki kez sevgilim tarafından tecavüze uğradım. Bir bar sahibi tarafından, farklı iki ortamda. İnsanların artık sessiz kalmaması gereken bir zamanda yaşadığımızı düşünüyorum. Dünyamızda küstah bağnazlık ve cinsiyetçiliğe daha fazla izin vermemeliyiz” dedi.

“İntihara teşebbüs ettim”

Daha önce ünlü müzisyen Marilyn Manson'la birlikte olan Evan Rachel Wood, 22 yaşındayken intihara teşebbüs ettiğini ancak bunun hayatındaki en kötü şey olduğunu da sözlerine ekledi.

Eski kocası Jamie Bell'den 3 yaşında bir oğlu olan ünlü oyuncu, Westworld'de de pek çok kez tecavüze uğrayan saf bir kovboy kızını canlandırıyor. Westworld, şiddet sahneleri yüzünden eleştiriliyor ancak Wood başta olmak üzere dizinin oyuncuları "Bu dizinin şiddet sahneleri, şiddetin daha sonrasında nelere yol açabileceğine ve nelere mal olabileceğine dair önemli sonuçlar doğuracak" diyor.

 

ETİKETLER

evan rachel woodtecavüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24