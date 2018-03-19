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Spor

Westrbrook'tan triple double!

İşte NBA'de dün gecenin sonuçları

19 Mart 2018 16:47

Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, takımının Toronto Raptors'ı 132-125 yendiği karşılaşmayı, 37 sayı, 14 asist ve 13 ribauntla tamamladı. Westbrook böylece üst üste beşinci, bu sezon 23'üncü, kariyerinde 102. defa "triple double" yaptı.

Thunder'da 25 sayı, 8 ribaunt, 4asistle oynayan Steve Adams ve 22 sayı, 5 ribaunt üreten Paul George, galibiyette önemli rol oynadı. 

Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 24 sayı, 5 asist ve Kyle Lowry'nin 12 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar 

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 125-132
New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 108-89  
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 120-129 
Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 109-122

(beIN Sports)
 

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