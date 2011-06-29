-WESTERWELLE'DEN LİBYA GİRİŞİMİ BERLİN (A.A) - 29.06.2011 - Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Libyalı muhaliflerin liderlerinden Mahmud Cibril ile yarın Berlin'de görüşecek. Bazı Alman diplomatlar, Cibril ile daha önce Londra ve Roma'da bir araya gelen Westerwelle'nin, yarınki görüşmede, Muammer Kaddafi hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartılmasından sonra Libya'daki güncel gelişmeleri ele almak istediğini söyledi. Diplomatlar, Westerwelle'nin ayrıca işbirliği imkanları ve Libya'daki demokratik güçlerin desteklenmesi konularını da görüşeceği, Alman hükümetinin, bu konuda BM'nin merkezi bir koordinasyon rolü üstlenmesini istediğini kaydetti. Westerwelle-Cibril buluşmasında, İstanbul'da gelecek ay düzenlenecek Libya Temas Grubu toplantısının hazırlıkları konusunun da gündeme geleceği bildirildi. Öte yandan, Westerwelle, dün akşam Kabil'de, çoğunlukla yabancıların bulunduğu bir otele Taliban güçleri tarafından düzenlenen saldırıyı da kınayarak, "Bu anlamsız saldırıda öldürülen insanlara üzülüyoruz" dedi. Saldırganların Afganistan'da barışı engellemeye çalıştığını ifade eden Westerwelle, bunu başarmalarına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.