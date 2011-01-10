-WESTERWELLE'DEN AFGANİSTAN'A BEKLENMEDİK ZİYARET KABİL (A.A) - 10.01.2011 - Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Afganistan'a beklenmedik ziyarette bulundu. Afganistan Devlet Başkanlığı makamından yapılan yazılı açıklamada, konuk Bakanın Devlet Başkanı Hamid Karzai ile başkent Kabil'de bir görüşme yaptığı belirtildi. Görüşmede, Afganistan Dışişleri Bakanı Salmai Resul'un de bulunduğu belirtilen açıklamada, Westerwelle'nin Karzai'ye ''Almanya'nın Afgan silahlı kuvvetlerinin güçlenmesine destek olmaya devam edeceğini'' söylediği ifade edildi. Açıklamada, konuk Bakanın "Almanya'nın, Karzai tarafından yürütülen Taliban ile barış inisiyatifini desteklediğini" ilettiği kaydedildi. Söz konusu ziyaretin, Alman Parlamentosunun Afganistan'daki Alman birliklerin kalış süresini bir yıl daha uzatıp uzatmayacağına karar vermesi arifesine denk geldiğine dikkat çekiliyor.