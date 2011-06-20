-WESTERWELLE: "ESAD REJİMİ, DİYALOĞA GERİ DÖNMELİ" LÜKSEMBURG (A.A) - 20.06.2011 - Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, "Suriye'de Beşşar Esad rejiminin diyaloga geri dönmesi gerektiğini" söyledi. Lüksemburg'da Avrupalı dışişleri bakanlarıyla biraraya gelen Westerwelle, Esad'ın bugün yaptığı konuşmayla ilgili olarak, "Esad rejiminin hemen 180 derece dönmesi ve diyaloğa geri dönüşünün gerekli olduğunu" ifade etti. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Esad'ın bugün, dünden daha ciddiye alınmasını gerektiren hiçbir neden olmadığını söyledi. Juppe, Esad'ın ilk kez reform programından bahsetmediğini belirterek, Suriye Devlet Başkanı'nı sözünde durmamakla suçladı. Fransa Dışişleri Bakanı, seçim yapılacağını duyururken sivillere müdahale etmeye devam etmenin anlamsız olduğunu da belirtti.