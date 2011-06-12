-WESTERWELL ŞAM YÖNETİMİNİ KINADI BERLİN (A.A) - 12.06.2011 - Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki tutumundan dolayı Şam yönetimini sert bir dille kınadı. Westerwelle bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye yönetiminin, ülkenin kuzeyindeki tutumunu kınıyorum. Başvurulan şiddet ve bölgede kullanılan ağır silahlardan dolayı insani bir kriz yaşanabilir. Şam'daki yöneticilerden, şiddete bir an önce son vermesini ve kriz bölgelerine insani yardımların ve yardımcıların sokulmasına imkan vermesini talep ediyorum" dedi. Suriye'deki bu tehlikeli durumun BM Güvenlik Konseyi'nin açık bir tepki göstermesini gerektirdiğini ifade eden Westerwelle, şunları kaydetti: "Bu nedenle tarafımızdan sunulan karar tasarısının en hızlı şekilde kabul edilmesi için siyasi ve diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz."