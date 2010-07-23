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Dünya

WESTERWELE: "KOSOVA KARARI KIBRIS'A EMSAL OLMAZ"    LEFKOŞA (A.A)

23 Temmuz 2010 15:24

-WESTERWELE: "KOSOVA KARARI KIBRIS'A EMSAL OLMAZ"    LEFKOŞA (A.A) - 23.07.2010 - Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Uluslararası Adalet Divanı'nın, Kosova'nın bağımsızlık ilan etmesinin, uluslararası hukuka aykırı olmadığını içeren kararının, Kıbrıs veya başka bir ülke için geçerli olmayacağını söyledi.  Westerwelle, adayı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının, "dünyadaki diğer örneklerle ilişkisi olmadığını" kaydetti.   Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı, dün Kosova'nın bağımsızlık ilan etmesinin uluslararası hukuka aykırı olmadığına hükmetmişti. Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı şu ana kadar aralarında ABD, Türkiye, Almanya ve çoğu AB ülkesinin bulunduğu 69 ülke tanıdı. Kıbrıs Rum yönetimi ise Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.

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