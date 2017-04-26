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Spor

Westbrook'un rüya sezonu Houston'da son buldu

Evinde Oklahoma City Thunder'ı mağlup eden Houston Rockets, seride durumu 4-1'e getirerek Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi

26 Nisan 2017 16:11

Evinde Oklahoma City Thunder'ı mağlup eden Houston Rockets, seride durumu 4-1'e getirerek Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi.

NBA Batı Konferansı play-off çeyrek final serisinde Houston Rockets, evinde Oklahoma City Thunder'ı 105-99 yenerek seriyi 4-1'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

Rockets'ta James Harden 34 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma, kenardan oyuna giren Lou Williams 22 sayı, 5 ribaunt, Patrick Beverley ise 15 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Kendisi adına harika bir sezonu geride bırakan Russell Westbrook ise maçı 47 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle tamamladı. Westbrook böylece, Oscar Robertson ve Jason Kidd'in ardından play-off serisini triple-double ortalamayla tamamlayan tarihteki 3. isim oldu. All-Star oyuncu 42 triple-double ile NBA rekorunu kırdığı normal sezonu da triple-double ortalamasıyla tamamlamış ve Oscar Robertson'dan sonra bunu başaran ikinci oyuncu olmuştu.

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