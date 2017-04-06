Westbrook tarihi rekoru 1 ribaundla kaçırdı

Oklahoma City Thunder'ın Memphis Grizzlies karşısında 103-100 kazandığı maçta "triple-double"ı bir ribauntla kaçıran Russell Westbrook, Oscar Robertson'ın rekorunu kıramadı.

FedEx Forum'da oynanan mücadelede 45 sayı, 10 asist, 9 ribauntla oynayan Westbrook, bu sezonki 42'nci "triple-double"ına bir adım uzakta kaldı. Böylece Westbrook, bir önceki maçta egale ettiği Robertson'ın bir sezonda en çok "triple-double" yapma rekorunu tek başına eline geçirme fırsatını kaçırdı. Rekoru kırmak için Westbrook'un normal sezonda kalan 4 maçta bir "triple-double" daha yapması gerekiyor.

Batı Konferansı'nda daha önce play-off'a kalmayı garantileyen iki takımın karşılaşmasında, Marc Gasol'un 23 ve Zach Randolph'un 20 sayısı Grizzlies'ın mağlubiyetini engelleyemedi.

Gecenin sonuçları



Charlotte Hornets-Miami Heat: 99-112

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 102-105

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 100-103

Houston Rockets-Denver Nuggets: 110-104

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 91-114

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 95-102

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 111-120

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 112-101