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Spor

Westbrook, NBA'de 41 yıl sonra bir ilki başardı

Westbrook, Kerim Abdülcabbar'ın rekorunu egale etti

29 Ekim 2016 15:36

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Enes Kanter'in de forma giydiği Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı konuk ettiği maçı uzatmada 113-110 kazanarak 2'de 2 yaptı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Thunder'ın, Chesapeake Energy Arena'da uzatma sonucunda 113-110 yendiği Suns karşısında 51 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yapan Russell Westbrook, galibiyette başrol oynadı.

Westbrook, 1975'te bunu başaran efsane basketbolcu Kerim Abdülcabbar'dan beri NBA'de 50 ve üzerinde sayı atarak "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.

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Russel WestbrookOklahoma Cityrekor41 yıl sonra50 sayı

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