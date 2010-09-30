West: LeBron’un annesiyle olmadım

T24

İddia NBA’e bomba gibi düşmüş, James’in son dönemde sergilediği kötü performansın, annesinin West’le ilişki yaşadığını öğrenmesinden kaynaklandığı iddia edilmişti. 2003’ten bu yana Cleveland Cavaliers takımında oynayan LeBron sezonunun kapanmasının ardından Miami Heat’e, West ise Boston Celtics’e transfer olmuştu. Bir senedir konuşmayan West, yeni takımıyla basının karşısına çıkınca sorulardan kaçamadı. West, James ile bir ilişki yaşayıp yaşamadığı sorusuna “kesinlikle hayır” yanıtını vererek, “Kimsenin anne babasına herhangi kötü bir şeyin bile söylenmediği bir zamanda büyüdüm. Dolayısıyla kesinlikle böyle bir şey yapmadım” dedi.