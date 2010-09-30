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Dünya

West: LeBron’un annesiyle olmadım

Basketbolcu West, LeBron James’in annesiyle birlikte olduğu iddialarını yalanladı.

30 Eylül 2010 03:00

T24 - Ünlü basketbolcu Delonte West, takım arkadaşı LeBron James’in annesi Gloria James ile birlikte olduğu iddialarını yalanladı.

İddia NBA’e bomba gibi düşmüş, James’in son dönemde sergilediği kötü performansın, annesinin West’le ilişki yaşadığını öğrenmesinden kaynaklandığı iddia edilmişti. 2003’ten bu yana Cleveland Cavaliers takımında oynayan LeBron sezonunun kapanmasının ardından Miami Heat’e, West ise Boston Celtics’e transfer olmuştu. Bir senedir konuşmayan West, yeni takımıyla basının karşısına çıkınca sorulardan kaçamadı. West,  James ile bir ilişki yaşayıp yaşamadığı sorusuna “kesinlikle hayır” yanıtını vererek, “Kimsenin anne babasına herhangi kötü bir şeyin bile söylenmediği bir zamanda büyüdüm. Dolayısıyla kesinlikle böyle bir şey yapmadım” dedi.


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