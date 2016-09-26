West Ham'da işler yolunda gitmiyor; Bilic'in takımı 18. sıraya oturdu

West Ham United geçen sezonu 7. sırada tamamladı fakat futboluyla beğeni topladı. Slaven Bilic de sezonun en iyi teknik direktörleri arasında gösterildi. Fakat Londra ekibinde işler bu sezon tersine döndü. Yeni stadına taşınan, kadrosunu koruyup aralarında Gökhan Töre'nin de olduğu önemli isimleri transfer eden West Ham United, altı haftası geride kalan Premier Lig'de alabildiği sadece bir galibiyetle 18. sıraya düştü. Bu hafta evinde Southampton'a da yenilen West Ham üst üste 4 maçtır mağlup oluyor.

AljazeeraTürk'ün haberine göre, Hırvat teknik adam bir an önce toparlanmaları gerektiği görüşünde. Ona göre futbolcular geçen sezonki performanslarından çok uzakta ve takıma acilen bir değişiklik gerek. Futbolcu Noble de çok kötü olduklarını ifade ediyor: Southampton'a 6-0 yenilebilirdik.

West Ham United bu hafta evinde Middlesbrough'u ağırlayacak.