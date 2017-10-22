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Spor

West Ham'da Bilic'in yerine Mancini planı

2017-18 sezonuna 3 mağlubiyetle başlayan West Ham United, 9 hafta sonunda 8 puan toplayarak 17'nci sırada yer aldı

22 Ekim 2017 14:23

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son vererek Roberto Mancini ile anlaşacağı ileri sürüldü.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre Premier Lig'in ilk 3 haftasında mağlubiyet alan ve 9'uncu hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 17'nci sırada yer alan West Ham'da fatura Slaven Bilic'e kesildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat antrenör ile yolların ayrılması beklenirken, yerine Rusya'da Zenit'i çalıştıran Roberto Mancini'nin düşünüldüğü iddia edildi.

İtalyan teknik direktör, 2013-14 sezonunda Süper Lig'de Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

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