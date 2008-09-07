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Spor

West Ham, Walter Lopez ile anlaştı

07 Eylül 2008 03:00


Uruguaylı sol bek oyuncusu Walter Lopez, West Ham United ile anlaştı.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Kevin Keen, “Walter ofansif oynayabilen bir sol kanat oyuncusu. İleri uca yönelik kanat oyuncusu olarak da kullanabiliriz.” dedi.

Lopez ise Premier ligi takip ettiğini ve West Ham’da oynayacağı için çok mutlu olduğunu belirtti. Walter Lopez, Valon Behrami, Balint Bajner ve Jan Lastuvka’dan sonra West Ham’ın bu sezon yaptığı dördüncü transfer oldu.

“Burada olduğum için mutluyum ve benim için iyi bir kariyer olacak.”

“Upton Park, çok güzel bir stadyum ve West Ham için oynamak harika olacak. İleriye bakacağım.”

“Harika bir kulüp ve muhteşem oyuncular var. Lucas Neill ve Craig Bellamy’i yakından tanıyorum. Herkes tarafından çok güzel karşılandım.”

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