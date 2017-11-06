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Spor

West Ham United'da Slaven Bilic dönemi sona erdi

West Ham için en büyük aday David Moyes

06 Kasım 2017 17:18

Premier Lig ekibi West Ham'ın Hırvat teknik direktörü Slaven Bilic, yönetim kurulu kararıyla görevden alındı. West Ham yönetimi, 6 ay daha kontratı bulunan teknik adamı görevden aldığını açıkladı. Yerine gelebilcek en büyük aday ise David Moyes. 

Mirror gazetesinin son dakika olarak geçtiği habere göre Bilic ile görüşen West Ham'ın sahipleri David Sullivan ile David Gold kararı Hırvat teknik adama ilettiler.

Ardından West Ham United Kulübü de Teknik Direktör Slaven Bilic ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Moyes koltuğa en büyük aday

İngiltere basınında Bilic sonrası görevi devralması muhtemel menajerler arasında David Moyes'un ismi ön plana çıkarken, İskoç menajerden de West Ham'daki göreve talip olduğuna dair açıklama gelmişti.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Moyes, henüz kendisine bir teklif gelmediğini belirtmekle birlikte, "Daha önce de kulüp menajerliği kariyerimi sürdürmek istediğimi söylemiştim. West Ham United bana bir teklifte bulunursa bunu değerlendirmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

 

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