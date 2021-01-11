West Ham United, Vincent Aboubakar'ı istiyor

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ı İngiliz kulübü West Ham United istiyor.
Sebastian Haller'ı Ajax'a satan West Ham United'ın teknik direktörü David Moyes, Kamerunlu golcüyü takımda görmek istediğini ifade etti.
Takımda sürekli sakatlık problemi yaşayan Michail Antonio'nun forvet pozisyonunda tek kaldığına dikkat çeken Teknik Direktör David Moyes, Kamerunlu golcünün alınmasını istiyor. Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 9 gol atıp 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Aboubakar için West Ham'ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekibin kapısını çalması bekleniyor. (İHA)