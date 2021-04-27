West Ham United, Szalai'nin peşinde; rekor fiyata satılabilir

Devre arasında tranfer olduğu Fenerbahçe'de sergilediği performansla sarı-lacivertli takımın şampiyonluk mücadelesinde önemli bir rol oynayan Attila Szalai, Avrupa'nın birçok büyük kulübünün transfer listesine yer alıyor.

Teamtalk'ta yer alan habere göre Macar stoperin son talibi Premier Lig'den West Ham United oldu.

Haberde adı daha önce Leicester City, Aston Villa, Newcastle United, Lazio ve Napoli gibi takımlarla anılan oyuncunun son haftalarda yaptığı çıkışla gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen ve stoper arayışlarına şimdiden başlayan West Ham United için de bir alternatif olabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe 27 milyon euro istiyor

Goal Türkiye'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin genç oyuncunun bonservisini 23 milyon sterlin yani yaklaşık 27 milyon euro olarak belirlediği öne sürülen haberde, ligde oynadığı beş maçta 11 gol yiyen West Ham'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alması halinde Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi.

Ligde bitime beş hafta kala dördüncü sıradaki Chelsea'nin üç puan gerisinde yer alan West Ham'ın Devler Ligi'nde yer alabilmesi için sezonu ilk dört sıra içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Fenerbahçe'ye Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan transfer edilen Szalai bu sezon sarı-lacivertli takımla 16 maça çıkarken attığı üç kritik golle savunmanın yanı sıra hücumda da oldukça önemli bir katkı verdi. 23 yaşındaki oyuncunu takımıyla kontratı 2025 yılına dek sürüyor.