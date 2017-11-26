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Spor

West Bromwich Albion, Josef de Souza için kesenin ağzını açtı

''Satmayacaksanız sözleşmemi uzatın''

26 Kasım 2017 17:29

Josef de Souza ile West Bromwich Albion arasındaki flört devam ediyor... Daily Mail'in haberine göre transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapan ama bu teklifi kabul görmeyen WBA, Josef için tekrar harekete geçti.

Brezilyalı oyuncunun da Premier Lig ekibine gitmek istediği ve yönetime, ''Satıp satmama kararı sizde fakat eğer satmayacaksanız sözleşmemi uzatın'' talebinde bulundu.

Kesenin ağzını açtılar

Premier Lig'de düşme hattında bulunan ve Kış transfer döneminde takımına takviye yapmak isteyen WBA, Josef de Souza için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın değişilmezlerinden olan Josef, Fenerbahçe formasıyla ligde 11 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. (Habertürk)

 

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