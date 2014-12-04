Wesley Sneijder'in villasına 'uyuşturucu' baskını

Galatasaraylı Wesley Sneijder'in, Hollanda'nın Utrecht kenti yakınlarındaki Vleuten'da bulunan villasının polis baskınına uğradığı bildirildi.

Uyuşturucu aradılar

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Hollanda medyasında yer alan haberde, baskının geçen hafta cuma günü gerçekleştiği belirtildi. Savcılık olayla ilgili açıklamada bulunmazken, medyadaki haberlerde, polisin uyuşturucu şüphesiyle baskın düzenlediği ileri sürüldü.

Görevlilerin polis baskını yaşanır yaşanmaz Sneijder çiftine telefonla haber verdikleri ortaya çıktı. Hollanda polisi evde yaptığı aramada yasaklı herhagi bir maddeye ulaşamadı. Sneijder'in asılsız ihbar sonrası evine yapılan baskın nedeniyle çılgına döndüğü öğrenildi.

Tazminat davası açacak

Sneijder'in eşi ve menajeri, aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıklarken, Hollandalı yıldızın baskınla ilgili tazminat davası açmayı düşündüğü belirtildi.