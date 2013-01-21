Wesley Sneijder transferi dünya basınında

Galatasaray'ın yıldız oyuncu Wesley Sneijder ile yaptığı anlaşma dünya basınında geniş yer buldu.

İşte o başlıklar:

Daily Mail

Sneijder transferiyle ilgili en ilginç yorumlardan biri de İngiliz basınına konuşan Gerrard'dan geldi: Çok iyi bir oyuncu, Şampiyonlar Ligi gibi en önemli turnuvalarda öne çıkan bir futbolcu oldu. Ama ben onu kırmızı formayla Anfield'da seyretmeyi çok istiyordum. Liverpool için harika bir oyuncu olurdu.

ESPN

"Arrivederci Sneijder", başlığıyla yayınladığı yorumda Galatasaray'a yaptığı yolculuğun kariyerinin en önemli duraklarından biri olmadığını dile getiren Mike Whittaker, "Kim bilir?" diyor "Belki de üzerindeki baskı büyük olmayınca eski muhteşem günlerine geri döner"

La Gazetta Dello Sport

"Pembe dizi sona erdi" başlığını atan gazete, Sneijder'in Beşiktaş maçına yönelik mesajıyla başlamış haberine. Haber, alacağı ücret ve transferin ayrıntıları ile devam ediyor.

Corriere Dello Sport

Uzun süren pazarlığa dikkat çeken gazeteye göre kazançlı çıkan Inter oldu: Şimdi sıra yerine kimin geleceği. İtalyan kulüp gözünü Corinthians'tan Paulinho'ya dikti.

Calciomercato.it

Beşiktaş’ın eski oyuncusu Matteo Ferrari, G.Saray’ın transfer listesindeki Wesley Sneijder’i neler beklediğini İtalyan basınına anlattı. Ferrari, “G.Saray’a transferi, kariyeri için geri adım mı olur?” sorusuna “Türk takımının arması Inter ile karşılaştırılamaz. Ama biz önemli bir takımdan bahsediyoruz” yanıtını verdi.

Il Giornale

Luigi Guelpa,, Sneijder'ın İtalya'yı terk edip Galatasaray'a transfer olmasını farklı bir bakış açısı ile yorumladı: "Hugo Almeida, Moussa Sow, Kuyt, Krasic ve Meireles'i almışlardı, sırada Rooney ve Adebayor ve Boateng mi var" diye soruyor. Gazeteye göre transferin hızlanmasının ardında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yaptığı vergi reformları var.