Galatasaray'dan ayrılması bir süredir gündemde olan ancak dün yaptığı açıklamayla kulüpte kalacağını söyleyen Wesley Sneijder sağlık kontrolünden geçti. Hollandalı yıldıza yapılan testlerde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Gazetecilerin yıldız futbolcunun özel bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolü sonrası gündemle ilişkin sorularına 33 yaşındaki yıldız, "Testler çok iyiydi" demekle yetindi.

Süper Lig'de ve Avrupa'da son 5 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız futbolcunun takımda kalması halinde 10 numaralı formayı yeni transfer Younes Belhanda'nın mı yoksa kendisinin mi giyeceği tartışmaları sürerken, konuyla ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.