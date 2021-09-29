Wesley Sneijder, Kenan Karaman'ın iptal edilen golünü yorumladı: Doğru karar

Eski Hollanda milli takım futbolcusu Wesley Sneijder, Kenan Karaman'ın iptal edilen golünü yorumladı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi yorumlayan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, siyah-beyazlıların Kenan Karaman ile bulduğu ancak faul gerekçesiyle iptal edilen golünde hakemin doğru karar verdiğini savundu.

Pozisyonda kararın doğru olduğunu vurgulayan Sneijder, "Beşiktaş'ın verilmeyen golünde bence omuzla bir müdahale var. Gol verilseydi de VAR incelemesi sonunda iptal edilirdi" ifadelerini kullandı.

Ajax’ın 2. yarıda daha sakin bir oyun tercih ettiğini belirten Sneijder, "Önemli olan sonuçtur. 2. yarıda bir adım geriye atarak çok fazla enerji koymadıklarını hissettim. Sadece sakince futbol oynadılar ve maçın bittiğini düşündüler. Artık hafta sonuna odaklanmışlardı" sözlerine yer verdi.