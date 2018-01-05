Wesley Sneijder, Bülent Uygun'un öğrencisi oluyor

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak bedelsiz şekilde Nice kadrosuna katılan Wesley Sneijder Nice'te yeterli forma şansı bulamamasının ardından devre arasında Katar'ın Al-Gharaffa kulübüyle anlaşmaya vardığını Hollanda basınına açıkladı.

İlk Hollanda'nın prestijli yayın organı De Telegraaf'ın yaptığı habere göre, Ligue 1 temsilcisinde teknik direktör Lucien Favre'ın gözüne giremeyen ve sezonun ilk yarısında yeterli forma şansı bulamayan Sneijder'in ara transfer döneminde Katar'ın Al-Gharaffa kulübüyle anlaşma aşamasında olduğu öne sürülmüştü.

Sneijder bugün Hollanda'da yayın yapan RTL Boulevar radyosuna yaptığı açıklamada Al-Gharafa iddialarının sorulması üzerine ''Katar'a gidiyorum. Harika bir macera ve eğlenceli bir meydan okuma olacak'' ifadelerini kullandı.

Al-Gharaffa, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'un getirildiğini açıklamıştı.

Ara transfer döneminde ismi MLS ekibi Los Angeles Galaxy ile de anılan Wesley Sneijder, Nice formasıyla sezonun ilk yarısında sadece 8 resmi maçta süre alabilmişti.(Eurosport)