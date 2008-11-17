Werder Köln'ü devirdi



Bundesliga'da bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Werder Bremen, sahasında Köln'ü 3-1 mağlup etmeyi başardı.



Maça hızlı başlayan taraf, ev sahibi Werder Bremen oldu. 14. dakikada Köln'den Wome'nin ceza sahasında yaptığı hareket sonrası, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diego, yeşil beyazlıları 1-0 öne geçirmeyi başardı.



İlk yarının son dakikasında, Frings'in kullandığı köşe vuruşunu kafasıyla ağlara gönderen Naldo, takımların soyunma odasına 2-0'la gitmesini sağladı.



İkinci yarıya hızlı başayan Köln, 48. dakikada Vucicevic'in ara pasında topla buluşan Novakovic'in golüyle farkı bire indirmeyi başardı.



Ancak Werder çabuk toparlandı. 55. dakikada Hugo Almeida, ceza sahasının dışından şık bir vuruşla maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 3-1.



Bu skorla Bremen ekibi puanını 20'ye yükseltirken, Köln 19 puanda kaldı.



