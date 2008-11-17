T24 LogoT24 Logo
Spor

Werder Köln'ü devirdi

Bundesliga'da bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Werder Bremen, sahasında Köln'ü 3-1 mağlup etmeyi başardı.

17 Kasım 2008 02:00


Bundesliga'da bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Werder Bremen, sahasında Köln'ü 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan taraf, ev sahibi Werder Bremen oldu. 14. dakikada Köln'den Wome'nin ceza sahasında yaptığı hareket sonrası, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diego, yeşil beyazlıları 1-0 öne geçirmeyi başardı.

İlk yarının son dakikasında, Frings'in kullandığı köşe vuruşunu kafasıyla ağlara gönderen Naldo, takımların soyunma odasına 2-0'la gitmesini sağladı.

İkinci yarıya hızlı başayan Köln, 48. dakikada Vucicevic'in ara pasında topla buluşan Novakovic'in golüyle farkı bire indirmeyi başardı.

Ancak Werder çabuk toparlandı. 55. dakikada Hugo Almeida, ceza sahasının dışından şık bir vuruşla maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 3-1.

Bu skorla Bremen ekibi puanını 20'ye yükseltirken, Köln 19 puanda kaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24