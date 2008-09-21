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Spor

Werder fena patladı

Bundesliga'nın 5. haftasında Werder Bremen, Bayern Münih'i sahası Allianz Arena'da darmadağın etti. Werder Bremen'in gollerinden birini de Türk asıllı Mesut Özil'in attı&

21 Eylül 2008 03:00

Bundesliga’nın 5. haftasında Werder Bremen, Bayern Münih’i sahası Allianz Arena’da darmadağın etti. Werder Bremen’in gollerinden birini de Türk asıllı Mesut Özil’in attığı karşılaşmada, Yeşil Beyazlılar, Bayern Münih’i 5-2 mağlup etti.

Haftanın merakla beklenen mücadelesinde Bayern Münih kendi evinde Werder Bremen’i konuk etti. Maça etkili başlayan Bayern Münih oyunu rakip sahaya yıkmayı başardı fakat istediği golü bulamadı. Oyuna dengeyi getiren Werder 30. dakikada defansın arasına sarkan M. Rosenberg ‘in düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarının böyle bitmesi beklenirken sahneye çıkan Naldo Bremen ekibinin 2. golünü attı ve Werder Bremen soyunma odasına oldukça rahat gitti.

İkinci yarıya yediği golün şokunu üstünden atamayarak başlayan Bayern istediği golü bulamayınca Türk asıllı futbolcu Mesut Özil sahneye çıktı ve attığı muhteşem golle Bayern’i yıkan isim oldu. Daha sonre eski bir Bayernli Pizarro ile skoru 4-0’a getiren Werder şok olan rakibi karşısında henüz 67. dakika oynanırken perdeyi açan Rosenberg’le 5-0’lık skoru elde etti.

Tarihi bir fark olacağı düşünülmeye başlanan dakikalarda Bayern’de sahneye çıkan Tim Borowski once 71 ardından 85. dakikalarda attığı gollerle skoru 5-2’ye taşısada bu Bayernli taraftarların sahayı erken terketmelerine engel olamadı.


Bundesliga’nın 5. haftasında dün oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı;

Schalke 04-Eintracht Frankfurt: 1-0
Energie Cottbus-Bochum: 1-1
A. Bielefeld-Köln: 2-0
B. Mönchengladbach-Herha Berlin: 0-1

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