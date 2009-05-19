Werder Bremen'in Pizzaro'su var



Werder Bremen'in bu sezon en golcü futbolcuları Diego ve Pizzaro oldu. İki futbolcu da Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nda 7'şer gol atarken, takımlarının finale çıkmasında büyük pay sahibi oldular. Diego kart cezası nedeniyle İstanbul'daki finalde forma giyemeyecek.



UEFA Kupası finalinde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla karşılaşacak olan Almanya'nın Werder Bremen takımının bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcuları Diego ile Pizzaro oldu.



Aynı zamanda İtalyan vatandaşı da olan Brezilyalı Diego ile Perulu Pizzaro, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nda 7'şer gol atıp, rakip filelere toplam 14 gol bıraktılar.



Werder Bremen, bu sezon Avrupa kupalarında 22 gol atarken, diğer goller ise Almeida (3), Prödl, Naldo, Rosenberg, Mertesacker ve Baumann'dan geldi.



