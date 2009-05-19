Werder Bremen, Avrupa'da 190. kez



Werder Bremen, Avrupa Kupalarında oynadığı 189 maçın 88'ini kazandı, 60'ını kaybetti. Werder Bremen, Ukrayna takımlarıyla oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda UEFA Kupası finalinde Shakhtar Donetsk takımıyla karşılaşacak olan Almanya'nın Werder Bremen takımı, Avrupa kupalarında 190. maçına çıkacak.



UEFA Kupası'ndaki ilk final maçını oynayacak olan Werder Bremen, bugüne dek Avrupa kupalarında oynadığı 189 maçta 88 galibiyet, 41 beraberlik alıp, 60 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Alman ekibi Avrupa kupalarında 340 gol atarken, kalesinde 241 gol gördü.



