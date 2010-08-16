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Spor

WERDER BREMEN: "MESUT BİZİM OYUNCUMUZ" BERLİN (A.A)

16 Ağustos 2010 20:50

-WERDER BREMEN: "MESUT BİZİM OYUNCUMUZ" BERLİN (A.A) - 16.08.2010 - Alman 1. Ligi takımlarından Werder Bremen ile İspanya'nın Real Madrid kulübü arasında Mesut Özil'in transferi konusunda hala bir anlaşma sağlanamadı. Werder Bremen menajeri Klaus Allofs, bu konuda bir gelişme olmadığını belirterek, ''Teklifin kabul edilemeyeceğini, hatta gülünç olduğunu daha önce de söylemiştim. Yani Mesut, bizim oyuncumuz ve öyle de kalacağına inanıyorum'' dedi. Mesut, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Genoa'ya karşı oynaması durumunda şimdilik diğer büyük bir kulübe gidemeyecek.

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