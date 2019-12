Wenger'in sırrı

Arsenal'in başarılı hocası Arsene Wenger'in en güçlü yanı olarak gösterilen 'takım yaratma' özelliğinin sırrı çözüldü. 59 yaşındaki Fransız çalıştırıcının psikologlara danışarak hazırladığı maç öncesi takım konuşmaları hafta sonu oynanan Bolton maçının ardından otel görevlilerin eline geçince ünlü hocanın taktikleri açıklığa kavuştu.



Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki rakibi Arsenal'in son takım konuşmasında deneyimli teknik adam “Takımdaşlık içinde bulunacak bireysel mutluluk” temasını işlediği ortaya çıktı. Bolton deplasmanı öncesi Manchester Otel'de yapılan toplantıda Wenger her oyuncusuna kendilerinden beklediği davranışları bir A4 kağıdına yazarak madde madde okudu.





İşte Wenger'in 19 Eylül'de Bolton maçından önce 'gizli' olarak dağıttğı yazının içeriği:

* Takım ancak onun içindeki bireylerin birlikteliği kadar güçlüdür.

* Bizi ekip olarak ileriye taşıyacak şey onun içindeki bireylerin birbiriyle candan ilişkiler kurmasıdır.

Sezona fırtına gibi girip Bolton deplasmanında 3 puanı 3-1'lik skor ile alan Arsenal'lı futbolcular genel konuşmanın ardından maça özel 'Bizi güçlendirecek şeyler' başlığı altında şu liste de dağıtıldı:

* Sürekli pozitif bir yaklaşım göster!

* Kendin için değil takım için doğru olduğuna inandığın şeyi yap!

* Güçlü bir başarma inancına sahip ol!

* Takımın gücüne her zaman inan!

* Saha içinde ve dışında hep daha fazlasını iste ve hep daha fazlasını ver!

* Sadece konsantrasyona odaklan!

* Kazanma duygusunu yaşamak için formda kal ve hazırlıklı ol!

* Ruhen daha güçlü olmaya odaklan ve sonuna kadar gitmeye daima hazır ol!

* Deplasmanda oynarken kimliğimize inan ve kendi sahamızda o sevdiğimiz futbol tarzımızı aynı şekilde yansıt!

* Takım arkadaşlarına daima sahip çık!

* İnsan ve futbolcu olarak efendi ol ve mütevazılığını asla kaybetme!

* Takım olmanın değerli ve özel olduğunu asla unutma, bunun keyfini çıkart ve daima bu özel topluluğa her türlü katkıda bulun!