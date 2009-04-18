Wenger'in Drogba pişmanlığı



Arsenal menajeri Arsene Wenger, Didier Drogba’yı 100 bin pounda transfer etmediği için pişman olduğunu yıllar sonra açıkladı. Wenger, Drogba'yı o yıllarda Le Mans'tayken takip ettiğini ancak kendisini yetersiz bulduğunu açıkladı.





Arsenal’in patronu Arsene Wenger, zamanında Didier Drogba’yı 100 bin pounda alabilecekken almadığını itiraf etti.



Wenger, bugün Chelsea ile oynayacakları FA Kupası maçında kendileri için en büyük tehlikenin Didier Drogba olduğunu belirtti.



Chelsea Drogba için Marsilya kulübüne 24 milyon pound ödemişti ama bundan yedi sene önce Fransa ikinci liginde Le Mans forması giyen oyuncunun fiyatı 100bin poundtan fazla değildi.



Dün bir basın toplantısı düzenleyen Wenger, “Le Mans’ta oynarken Drogba’yı izlemiştik ve değeri 100 bin pound civarındaydı. Ama o zamanlar bizde oynamak için yeteri kadar iyi olmadığını düşündük. O aralar Thierry Henry’nin bizde oynadığını da hatırlatmak isterim. Daha sonralarda yine onu takip etmeyi sürdürdük fakat önce Guingamp’a oradan Marsilya’ya ve sonra da Chelsea’ye transfer oldu. Geriye dönüp baktığımda, hata yaptığımı fark edebiliyorum. Ama bu pişmanlık bir tek bize ait değil çünkü onu izleyen birçok kulüp vardı” diye konuştu.



Her ne kadar Wenger çok dile getirmese de, Fransız teknik adamın en büyük pişmanlıklarından birisi Drogba’dır. Chelsea formasıyla Arsenal’e karşı sekiz maça çıkan oyuncu, yedi kez ağları havalandırmayı başardı.